مصطفى حسني ينعى الداعية عبلة الكحلاوي

نعى الداعية مصطفى حسني، الدكتورة عبلة الكحلاوي، التي وافتها المنية مساء أمس الأحد عن عمر يناهز 72 عاما.وقال حسني، خلال منشور على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. رحمة الله على السيدة الكريمة المُعلمة الدكتورة عبلة الكحلاوي ورزقها الفردوس الأعلى وألحقها بالصالحين والشهداء.. وجميع أمواتنا».وأضاف: «ما رأينا منها إلا كل خير وعلم ونفع.. طيب الله ثراها وبارك في أثرها وجعل جميع أعمالها الصالحة وسيرتها الطيبة في موازين حسناتها».وأعلنت أسرة الداعية الراحلة عبلة الكحلاوي، إقامة صلاة الجنازة عليها بعد صلاة الظهر، اليوم الإثنين، بمسجد الدكتورة عبلة الكحلاوي بالهضبة الوسطى بـالمقطم أمام مجمع الباقيات الصالحات.