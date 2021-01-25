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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

«الزراعة»: صادراتنا سجلت 2.2 مليار دولار في 2002

الإثنين 25/يناير/2021 - 11:45 ص
وزارة الزراعة
وزارة الزراعة
عبدالناصرمحمد
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قالت وزارة الزراعة، إنه رغم ظروف جائحة كورونا خلال عام 2020 وانخفاض حركة التجارة الدولية بنسبة تجاوزت 25%، إلا أنه تم تحقيق طفرة غير مسبوقة فى مجال الصادرات الزراعية، حيث بلغ إجمالى حجم الصادرات الزراعية المصرية الطازجة المصدرة إلى مختلف دول العالم ‏‏حوالي 5.2 مليون طن بقيمة قدرها ‏نحو 2.2 مليار دولار (33 مليار جنيه مصري)، بخلاف الصادرات من المنتجات الزراعية المصنعة والمعبأة.

وأكدت الوزارة، في تقرير رسمي، دعم المصدرين والمنتجين الزراعيين من خلال التنسيق مع البنك المركزى المصرى والحصول على موافقته على استفادة المنتجين الزراعيين والمصدرين والأنشطة المرتبطة بالزراعة والتصنيع الزراعى من مبادرة تمويل الصناعة بفائدة 8%.

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