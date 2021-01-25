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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

يحيى الفخراني ينهي «نجيب زاهي زركش» قريبا.. ويؤجل فيلمه

الإثنين 25/يناير/2021 - 11:43 ص
يحيى الفخراني
يحيى الفخراني
محمد قدري
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قارب الفنان الكبير يحيى الفخراني، على الانتهاء تماما من تصوير مسلسله الجديد "نجيب زاهي زركش" بعد أن بدأه مبكرا قبل 3 أشهر عن كل الأعمال الأخرى، ويتبقى له عدة أسابيع لينهيه الشهر القادم.

وجاءت سرعة إنجاز المشاهد بسبب التحضير الجيد للمخرج شادي الفخراني، وكثرة المشاهد الداخلية للعمل التي تستغرق وقتا أقل في التصوير.

وتقرر تأجيل فكرة تصوير فيلمه الجديد "الصحبة الحلوة" الذي كان مقررا تصويره قبل رمضان، ويجمعه بالفنان محمد سعد وعدد كبير من النجوم، حيث تراجعت الفكرة بعد وفاة المؤلف القدير وحيد حامد.

وكان الراحل وحيد حامد متصديا لفكرة التعاقد مع النجوم وشركة الإنتاج، وبرحيله تعثرت المفاوضات حاليا ويبحث الصناع عن جهة إنتاجية خلال الصيف القادم لتنفيذ المشروع، الذي تقدمه المخرجة ساندرا نشأت وكان سيعيد الفخراني للسينما من جديد بعد سنوات.

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