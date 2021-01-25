السبكي: التأمين الصحي الشامل من أعظم مشروعات الإصلاح الاجتماعي

أكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية بمشروع التأمين الصحي الشامل، استمرار نجاح المنظومة في ظل وجود التكامل والتضافر بين الهيئات الثلاثة المسئولة عن تنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد، العامة للرعاية الصحية باعتبارها أداة الدولة الرئيسية في ضبط وتنظيم تقديم الخدمات الصحية التأمينية، والعامة للتأمين الصحي الشامل باعتبارها المسؤولة عن إدارة تمويل النظام والحفاظ على الاستدامة المالية، والعامة للاعتماد والرقابة الصحية باعتبارها مسؤولة عن المعايير القومية واستدامة جودة الخدمات الصحية المقدمة من خلال مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد مستقبل صحة المصريين.وأضاف السبكي، في بيان، أن المشروع من أعظم المشروعات التي جرى إنجازها في الإصلاح الاجتماعي، وتمكنت الدولة من تطبيق منظومة هائلة للتأمين الصحي الشامل في مصر، والانتهاء من محافظة بورسعيد وتفعيلها في الأقصر والإسماعيلية قريبا، لافتًا إلى أن نجاح المنظومة يعد انتصارًا لتحقيق إحدى أهداف منظمة الأمم المتحدة لتحقيق التنمية المستدامة في التغطية الصحية الشاملة داخل دول إقليم شرق المتوسط ومنها مصر بحلول عام 2030، والتي منها سيشكل أيضًا تقدم مصر في بلوغ الغايات الأخرى المتعلقة بالصحة والأهداف الأخرى لتحقيق رؤيتها للتنمية الشاملة المستدامة مصر 2030.