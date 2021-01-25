رصد 5 إصابات بطفرة جديدة من كورونا في إسرائيل

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الإثنين، رصد 5 إصابات بطفرة جديدة من فيروس كورونا، مصدرها الولايات المتحدة الأميركية.وأضافت الوازرة أنه تسجيل 58 وفاة و4868 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.وأشارت إلى أن حصيلة الوفيات بلغت 4419 منذ بداية الجائحة، فيما بلغ عدد الإصابات 70836، بينهم 1140 مريضا في حالة خطيرة، منهم 358 يخضعون للتنفس الاصطناعي.