استعجال التحريات في اتهام سائق «توك توك» وآخرين بابتزاز ربة منزل

استعجلت نيابة الساحل الجزئية، اليوم الاثنين، تحريات المباحث الجنائية، في اتهام سائق "توك توك" و3 عاطلين بابتزاز سيدة للحصول على مبالغ مالية مقابل عدم نشر صور لها على موقع التواصل الاجتماعي.تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا من قسم شرطة الساحل مفاده تلقيه بلاغًا من إحدى السيدات بتضررها من سائق "توك توك"، 3 عاطلين، حيث قررت بسابقة قيامها باستقلال مركبة "توك توك" قيادة الأول بقصد توصيلها لمحل سكنها، وتركها هاتفها المحمول سهوًا داخل المركبة.وقيام المذكورين بمساومتها على دفع مبلغ مالى مقابل إعادة هاتفها المحمول، وعدم نشر الصور الشخصية الخاصة بها على مواقع التواصل الاجتماعي.عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.