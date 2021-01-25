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الإثنين 25 يناير 2021 الموافق 12 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إندونيسيا تعلن احتجاز ناقلات إيرانية وبنمية

الإثنين 25/يناير/2021 - 11:41 ص
احتجاز ناقلات إيرانية
احتجاز ناقلات إيرانية
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أعلنت السلطات الإندونيسية اليوم الإثنين أنها احتجزت ناقلة نفط إيرانية وسفينة بنمية يشتبه في نقلهما نفط بشكل غير قانوني في مياه الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا.

ونقلت صحيفة جاكرتا بوست الإندونيسية على موقعها الإلكتروني عن السلطات القول إن ناقلات النفط الخام إم تي هورس التي ترفع العلم الإيراني و"إم فريا" التي ترفع علم بنما تم رصدها أمس الأحد قبالة كاليمانتان، الجزء الإندونيسي من جزيرة بورنيو، وتم احتجازها بعد أن رفض الطاقم الرد على الاتصالات اللا سلكية.

وقالت وكالة الأمن البحري الإندونيسية (باكاملا) إن الطاقم متهم في ارتكابه انتهاكات، ومن بينها عدم عرض الأعلام الوطنية للسفن، وإيقاف أنظمة تحديد الهوية الخاصة بهم لتجنب الكشف عن النفط ونقله بشكل غير قانوني.

وقال المتحدث باسم الوكالة ويسنو برامانديتا "ضبطنا الناقلتين الأجنبيتين أمس والتحقيق جار حيث يتم استجواب الطاقم".

وسبق أن اتهمت إيران بمحاولة إخفاء مبيعاتها النفطية لتجنب العقوبات الأمريكية، حيث فرضت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في أكتوبر الماضي عقوبات جديدة على قطاع النفط الإيراني بسبب مبيعاته

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