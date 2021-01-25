تفاصيل تطبيق مشروع التأمين الصحي الشامل بالإسماعيلية قريبا

قال الدكتور أحمد السبكي مدير مشروع التأمين الصحي الشامل، إنه سيتم بدء مرحلة التشغيل التجريبي للمنظومة الجديدة بالإسماعيلية قريبًا، من خلال تشغيل 20 مركز ووحدة صحية، بالإضافة إلى 3 مستشفيات، تم تطويرهم وتجهيزهم بأحدث التجهيزات والمستلزمات الطبية وغير الطبية ووفقًا لأحدث المعايير العالمية، بما يضمن تقديم أفضل الخدمات الصحية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة وعلى أعلى مستوى من الجودة والتميز ووفقًا لأحدث المعايير العالمية.وأكد في تصريحات صحفية أن المستشفيات الثلاث المقرر عملهم ضمن مرحلة التشغيل التجريبي للمنظومة الجديدة بالمحافظة، تشمل مجمع الإسماعيلية الطبي، هدية الرئيس عبد الفتاح السيسي لأبناء المحافظة، بما يشمله من تجهيزات طبية على أعلى مستوى بأحدث التقنيات العالمية، والذي يضم 9 مبانِ تخصصية، لتقديم الخدمات الطبية بمختلف التخصصات من خلال أقسام "باطنة، أطفال، جراحة عامة، جراحة عظام، نساء وتوليد، أنف وأذن وحنجرة، جراحة مخ وأعصاب، أطفال مبسترين، جراحة أطفال، روماتيزم، أمراض قلب وصدر، رعاية مركزة، رعاية قلب، رعاية أطفال، استقبال وطوارئ، علاج طبيعي، غسيل كلوي، جراحة مسالك بولية، رمد، قسطرة قلب، الحقن المجهري، روماتيزم القلب، طب الجنين"، وتبلغ الطاقة الاستيعابية للمجمع 33 عيادة خارجية، و103 غرف داخلي، و63 سرير رعاية مركزة، بالإضافة إلى 22 حضانة، و13 غرفة عمليات.وتشمل المستشفيات الثلاثة، مركز 30 يونيو الدولي لأمراض الكُلى والمسالك البولية بالإسماعيلية، والذي يضم 8 غرف داخلي، و89 ماكينات غسيل كلوي، و3 غرف عمليات، و8 أسرة رعاية مركزة، بالإضافة إلى 6 عيادات متخصصة فى أمراض الكلى والمسالك البولية لتقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين.وتشمل، مستشفى طوارئ أبو خليفة للجراحات المتخصصة بالإسماعيلية، والتي تضم غرف الاستقبال والطوارئ، وتبلغ طاقتها الاستيعابية 6 عيادات خارجية، و4 غرف عمليات، و59 غرف داخلي، و13 سرير رعاية.وأكد الدكتور أحمد السبكي: أن إشادة المنظمات والخبراء الدوليين بنجاح تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد وتحقيق الحلم الذي عجزت دول كبيرة عن تحقيقه يرجع بفضل دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي للمشروع الذي أولاه اهتمامًا غير مسبوق في تاريخ مصر الحديث، موجهًا الشكر إلى سيادته لثقته في قدرات الشباب وطاقتهم وحماسهم الوطني وإصراره على تحقيق حلم المصريين في التغطية الصحية الشاملة لكافة فئات المجتمع دون تمييز.ووجه د. السبكي الشكر إلى رئيس مجلس الوزراء على متابعته وتحقيق التكامل بين كل الوزارات المعنية وأجهزة الدولة لإنجاز مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد، وكذلك التنسيق بين جهود وزارات المالية والتخطيط والاتصالات والإنتاج الحربي لتذليل كافة المعوقات أمام نجاح المشروع.كما وجه د. السبكي الشكر إلى د. هالة زايد وزيرة الصحة والسكان على الجهود المبذولة والمتواصلة في التخطيط والتنفيذ والمتابعة الدقيقة وقيادة تنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد وإنجاح العمل به، لبناء وتأسيس منظومة صحية قوية متكاملة تشمل 100 مليون مصري وفقًا لأحدث المعايير العالمية وتحافظ على صحة كل المصريين.