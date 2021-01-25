الكنيسة الكاثوليكية: سفير الفاتيكان يزور مناطق أثرية بالأقصر وأسوان

قال الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إن خلال زيارة القاصد الرسولي رئيس الأساقفة نيكولاس هنري تيفين، سفير الفاتيكان، لإيبارشية، طيبة، شارك في الاحتفال بعيد الغطاس المجيد مع الأنبا عمانوئيل والأباء الرعاة بكنيسة الحبل بلادنس بمدينة أسوان.وأشار إلى أن رئيس الأساقفة السفير نيكولاس ونيافة الأنبا عمانوئيل، سلما الشهادات لخمس وسبعين من خريجي معهد التربية الدينية بأسوان والأقصر.وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أنه خلال تواجد السفير في الإيبارشية؛ تم إعداد برنامج لزيارة المعالم الهامة والمناطق الأثرية، وزار معابد أبوسمبل وفيلة والسد العالي بأسوان ومعابد الكرنك والأقصر والبر الغربي بالأقصر.