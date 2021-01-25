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مصر

وزيرة التخطيط: 6.6 مليار جنيه لتنفيذ 273 مشروعًا تنمويًا بأسوان

الإثنين 25/يناير/2021 - 11:38 ص
الدكتورة هالة السعيد
الدكتورة هالة السعيد
أميرة ممدوح
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كشفت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن تنفيذ 273 مشروعًا تنمويًا بمحافظة أسوان باستثمارات عامة قدرها 6.9 مليار جنيه، بخطة عام 2020 - 2021، بقيمة 6.9 مليار جنيه، بنسبة زيادة 73% عن خطة عام 2019- 2020، تمثل 2.7% من الاستثمارات العامة الموزعة، لافتة إلى أن نسبة النمو في الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة والموجهة لمحافظة أسوان تصل إلى 31%.

وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة أسوان بخطة عام 2020 - 2021، أشارت «السعيد»، إلى توجيه استثمارات بقيمة 2.7 مليار جنيه لقطاع الاسكان وتطوير العشوائيات، بنسبة 39.5%، ويخص قطاع الري 1.2 مليار جنيه بنسبة 17.8%، وتبلغ استثمارات قطاع النقل 999.7 مليون جنيه بنسبة 14.5%.

ولفتت إلى أنه ما يخص قطاع التنمية المحلية، 383 مليون جنيه بنسبة 5.5%، وقطاع التعليم العالي 317 مليون جنيه بنسبة 4.6%، أما القطاعات الأخرى فيخصها استثمارات بقيمة 1.3 مليار جنيه بنسبة 18.1%.

وأكدت الوزيرة، أن خطة التنمية المستدامة للعام المالي 2020 - 2021، تولي أهمية كبيرة لتنمية مُحافظات الصعيد بهدف إحداث تنمية حقيقية ملموسة وسريعة، تنعكس على تحسين جودة الحياة وتوفر فرص العيش اللائق، متابعة أن البُعد الـمكاني يمثل أحد الـمحدّدات الرئيسة لتحقيق التنمية الشاملة الـمُستدامة، بما يضمن تحقيق نمو متوازن بين مختلف أقاليم الجمهورية والـمحافظات، واهتمام خطة التنمية بالسياسات والبرامج الـمكانية التي تستهدف تحقيق التقارب في مستويات الـمعيشة والدخول بين الأقاليم بمعالجة الفجوات التنموية ودفع جهود التنمية بما يتوافق ومقوّمات وخصائص وأولويّات كل إقليم.

وأشارت إلى تركيز جهود التنمية الـمكانية علي أمور ثلاثة تتمثل في إعطاء أولوية متقدّمة لتنمية محافظات الصعيد في إطار برنامج تنموي مُتسق ومتكامل، إلي جانب التركيز على الـمناطق الريفية الأكثر احتياجًا لتضييق الفجوة الداخلية والحد من تيّارات الهجرة إلي الـمناطق الحضرية، فضلًا عن إيلاء دفعة تنموية قوية للمناطق الواعّدة لاستغلال الفرص القائمة وتوفير مزيد من فرص العمل للشباب.

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