«السبكي»: 10 مليارات جنيه فاتورة التأمين الصحي الشامل بالإسماعيلية

كشف الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية بمشروع التأمين الصحي الشامل أن تكلفة منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالإسماعيلية، تبلغ 10،125 مليار جنيه.وأوضح السبكي خلال جولة تفقدية بمراكز ووحدات المنشآت الصحية بمحافظة الإسماعيلية أن هذه التكلفة تشمل 7،7 مليار جنيه تكلفة البنية التحتية للمنشآت الطبية، 1،9 مليار جنيه تكلفة التجهيزات الطبية وغير الطبية، 525 مليون جنيه قيمة التكلفة التشغيلية للمنشآت الطبية المقرر عملها ضمن مرحلة التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديد في الإسماعيلية.