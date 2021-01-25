رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 25 يناير 2021 الموافق 12 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

بدء محاكمة المتهمة بطعن نائب مأمور سجن الجيزة ورئيس المباحث

الإثنين 25/يناير/2021 - 11:36 ص
محكمة
محكمة
طباعة
بدأت منذ قليل الدائرة 5 إرهاب برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة، نظر أولى جلسات محاكمة المتهمة بالشروع في قتل نائب مأمور سجن الجيزة المركزي، ورئيس مباحث السجن، والانضمام لجماعة إرهابية.

وتعود أحداث الواقعة ليوم 20 فبراير 2018 في أثناء مباشرة مأمور سجن الجيزة المركزي ونائبه ورئيس مباحث السجن عملهم، حيث حضرت المتهمة لمقر السجن لرغبتها في لقاء المأمور وعندما سمح لها نائب المأمور بمقابلته أخذت تتحدث له بصوت منخفض وباقترابه منها للإنصات لحديثها استلت سلاح أبيض من بين طيات ملابسها، وطعنته بمنطقة البطن قاصدة قتله، وما إن حاول رئيس المباحث ضبطها حتى استلت سكين أخرى، واعتدت بها عليه وأصابته في يده اليسرى.

وجاء فى التحقيقات أن المتهمة انضمت لجماعة الإخوان منذ 2012 ونشأتها بأسرة فيها وتلاقيها دروس تربوية وتثقيفية على منهجها وشاركت فى اعتصام النهضة بغرض إسقاط نظام الحكم القائم بالبلاد.

وكشفت التحقيقات أنه في غضون عام 2017 على إثر ضبط شقيقها للاتهام بواقعة استهداف النائب العام المساعد وعدد من أعضاء جماعة الإخوان عقدت العزم وبيتت النية على قتل أي من أفراد الشرطة، ووضعت مخططا لتنفيذه في غضون فبراير لعام 2018 باستهداف القائمين على سجن الجيزة المركزي مسابقة ترددها عليه حال احتجاز شقيقها به ووقوفها على مداخله وأعدت لتنفيذها أسلحة بيضاء.

وتفتيش المتهمة بمعرفة سيدة تواجدت بالسجن وقتها لزيارة أحد ذويها عثر بحوزتها على الحزام القماشي، الذي أعدته سلفا حول خصرها والسكين الثالث بداخله.
وجاء فى أمر الإحالة أنه ا في غضون الفترة من عام 2012 حتى عام 2018 انضمت المتهمو لجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقانون.

كما جاء فى أمر الإحالة ان المتهمة شرعت في قتل كل من "إ. م" نائب مأمور سجن الجيزة المركزي و"أ. ع"، رئيس مباحث السجن عمدا مع سبق الإصرار والترصد.

موضوعات متعلقة

أول طبيب يحصل على لقاح كورونا بأبوخليفة: آمن وفعال ويقى من الإصابة بكورونا

تفاصيل.. موعد إجازة 25 يناير 2021 في البنوك | توقيت إجازة عيد الشرطة

قرار جمهوري بالعفو عن سجناء بمناسبة عيد الشرطة وثورة 25 يناير

أم تسأل طبيبا بـ«كفر الشيخ العام»: «أرضَّع ابني بعد ما أشرب حشيش بأد إيه؟»

الصور

image description

استئصال ورم خبيث في البطن والصدر والقلب لشاب ثلاثيني بمعهد جنوب مصر

image description

محافظ أسيوط: اعتماد 400 مليون جنيه لمشروعات رصف وصيانة الطرق

image description

للتأكد من توافر الأكسجين.. محافظ أسيوط يتفقد مستشفى الصدر

image description

جامعة أسيوط تهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة يناير وعيد الشرطة

image description

ضبط 11 مخالفة عدم ارتداء كمامة بدمياط

الأكثر قراءة

الحكومة تكشف حقيقة وجود عجز في أدوية بروتوكولات «كورونا» بالمستشفيات

الآن.. ترددات قنوات الأطفال والكرتون 2021 الجديدة على النايل سات

أم تسأل طبيبا بـ«كفر الشيخ العام»: «أرضَّع ابني بعد ما أشرب حشيش بأد إيه؟»

تفاصيل.. موعد إجازة 25 يناير 2021 في البنوك | توقيت إجازة عيد الشرطة

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

بولندا تبدأ حملة تطعيم كبار السن ضد فيروس كورونا

رصد 5 إصابات بطفرة جديدة من كورونا في إسرائيل

الأربعاء.. اليابان تجري محاكاة للتطعيم ضد كورونا

أوكسفام: جائحة كورونا تهدد بتفاقم التفاوت الاجتماعي عالميا

أيام زمان

كيف شاركت شادية بدلا من ليلى فوزى فى فيلم «على ضفاف النيل»؟

«إحنا مش رجالة».. أسرارانفعال صالح مرسى بعد قراءته «رأفت الهجان»

حكاية الحادث الذي حقق شهرة المطرب عبد العزيز محمود

حكاية 26 قبلة بين رشدي أباظة وصباح في فيلم فاشل

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
موسم طارق يحيى
د. منى حلمى
25 يناير 2011 تاريخ لن يمحوه الزمن بكل جبروته
ماجد حبته
مظاهرات موسكو وواشنطن
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
التراث الشعبي.. وطنين المصالحة
المزيد

الثقافة

سيد الوكيل يكشف تفاصيل إطلاق موقع ذاكرة القصة المصرية

قصور الثقافة تنعى الشاعر عبدالغنى مصطفى

«النشر العلمي للناشئين» في محاضرة بالأعلى للثقافة

الثلاثاء.. مناقشة «هاملت الجرافيك المصري» بجزويت القاهرة