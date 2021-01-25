السبكي: إجراء الفحص الطبي الشامل لـ72.5 ألف مواطن بالإسماعيلية

قال الدكتور أحمد السبكي مدير مشروع التأمين الصحي الشامل أنه تم إجراء الفحص الطبي الشامل لـ 72.594 ألف مواطن بالإسماعيلية ضمن عمليات الفحص الطبي الشامل التي تتم للمسجلين بالمنظومة الجديدة.وتشمل الفحوصات (الباطنة، الأسنان، صورة دم كاملة، تحاليل طبية شاملة)، وكذلك التعرف على التاريخ المرضي العائلي لأفراد الأسرة من حيث وجود تاريخ عائلي للإصابة بأية أمراض وراثية أو مزمنة.وأوضح السبكي في تصريحات صحفية خلال تفقده عدد من المنشآت والمراكز الطبية بمحافظة بورسعيد، أنه تم استكمال عمليات التسجيل بالملفات الطبية للمواطنين، والتي يتم من خلالها بعد ذلك المتابعة الطبية للحالة الصحية للمواطن ولأسرته.