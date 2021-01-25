شيخ الأزهر ناعيًا عبلة الكحلاوي: كانت نموذجًا للمرأة الصالحة لدينها ومجتمعها

نعى الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، الدكتورة عبلة الكحلاوي، التي وافتها المنية أمس الأحد، جراء إصابتها بفيروس ‏كورونا، عن عمر ناهز 72 عامًا.‏وأكد شيخ الأزهر، عبر صفحتيه ‏الرسميتين على فيسبوك وتويتر، أن الدكتورة عبلة الكحلاوي كانت نموذجًا للمرأة الصالحة لدينها ومجتمعها، مضيفًا ‏أنها سلكت طريق الدعوة إلى الله، فأَلِفَتها القلوب وأنارت بعلمها العقول، وجعلها الله عونًا لمساعدة ‏الفقراء والأيتام، سائلًا الله، عز وجل، أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، وأن يجعل علمها وعملها ‏شفيعين لها، إنا لله وإنا إليه راجعون.‏كانت الدكتورة عبلة الكحلاوي تعمل أستاذة للفقه بكلية الدراسات الإسلامية والعربية «بنات» ‏بجامعة الأزهر، والتحقت بكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر، وتخصصت في الشريعة الإسلامية، ‏حيث حصلت على الماجستير عام 1974 في الفقه المقارن، ثم على الدكتوراه عام 1978 في التخصص ‏ذاته، وانتقلت إلى أكثر من موقع في مجال التدريس الجامعي، منها كلية التربية للبنات في الرياض ‏وكلية البنات في جامعة الأزهر، وفي عام 1979 تولت رئاسة قسم الشريعة في كلية التربية في مكة ‏المكرمة.‏