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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

شيخ الأزهر ناعيًا عبلة الكحلاوي: كانت نموذجًا للمرأة الصالحة لدينها ومجتمعها

الإثنين 25/يناير/2021 - 11:44 ص
الدكتور أحمد الطيب
الدكتور أحمد الطيب
أميرة العناني
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نعى الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، الدكتورة عبلة الكحلاوي، التي وافتها المنية أمس الأحد، جراء إصابتها بفيروس ‏كورونا، عن عمر ناهز 72 عامًا.‏

وأكد شيخ الأزهر، عبر صفحتيه ‏الرسميتين على فيسبوك وتويتر، أن الدكتورة عبلة الكحلاوي كانت نموذجًا للمرأة الصالحة لدينها ومجتمعها، مضيفًا ‏أنها سلكت طريق الدعوة إلى الله، فأَلِفَتها القلوب وأنارت بعلمها العقول، وجعلها الله عونًا لمساعدة ‏الفقراء والأيتام، سائلًا الله، عز وجل، أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، وأن يجعل علمها وعملها ‏شفيعين لها، إنا لله وإنا إليه راجعون.‏

كانت الدكتورة عبلة الكحلاوي تعمل أستاذة للفقه بكلية الدراسات الإسلامية والعربية «بنات» ‏بجامعة الأزهر، والتحقت بكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر، وتخصصت في الشريعة الإسلامية، ‏حيث حصلت على الماجستير عام 1974 في الفقه المقارن، ثم على الدكتوراه عام 1978 في التخصص ‏ذاته، وانتقلت إلى أكثر من موقع في مجال التدريس الجامعي، منها كلية التربية للبنات في الرياض ‏وكلية البنات في جامعة الأزهر، وفي عام 1979 تولت رئاسة قسم الشريعة في كلية التربية في مكة ‏المكرمة.‏

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