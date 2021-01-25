الاحتلال يعتقل 14 فلسطينيًا بالضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، 14 فلسطينيا من مناطق مختلفة من الضفة الغربية المحتلة، كما استدعت آخرين بعد عملية دهم وتفتيش واسعة نفذها جيش الاحتلال.وذكر نادي الأسير الفلسطيني، في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت، وسط إطلاق كثيف للنيران، مناطق متفرقة في مدن رام الله والبيرة وبيت لحم وقلقيلية والخليل، واعتقلت الفلسطينيين الـ14.