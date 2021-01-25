انتشار الخدمات الأمنية بميادين القاهرة لتأمين احتفالات 25 يناير

انتشرت الخدمات الأمنية بجميع ميادين القاهرة لتأمين احتفالات 25 يناير، كما شهدت دوائر العاصمة حالة من الاستنفار الأمني ورفع حالة الاستعدادات القصوى لمراقبة الحالة الأمنية بالشوارع.وأوضح مصدر أمني، أن اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، عقد اجتماعات يومية مع مديري القطاعات للتشديد على اليقظة الأمنية.ومن جهته، شدد اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، على رؤساء ومفتشي المباحث اليقظة الأمنية وضبط الخارجين عن القانون والهاربين من أحكام قضائية جنائية وسياسية.