التحقيق مع 4628 موظفًا في تركيا بتهمة «الرشوة»

أعلنت وزارة البيئة والتحضر التركية، أنها فتحت تحقيقات بحق 4628 موظفا بمديرية السجل العقاري، على خلفية مخالفات تضمنت حالات رشوة واختلاس وابتزاز، خلال 10 سنوات ممتدة من 2010 إلى 2020.وأفادت وكالة «ميزوبوتاميا» التركية، بأن نائب حزب الشعوب الديمقراطي، معزز أورهان، قدم استجوابا برلمانيا إلى وزارة البيئة والتحضر في 26 أكتوبر الماضي، بشأن المخالفات في السجل العقاري والمديريات التابعة له، والتي تنعكس في تقارير محكمة الحسابات، فيما استجابت الوزارة لمقترح أورهان.وأضافت الوكالة، أن الوزارة أجرت تحقيقات ضد 859 فردا ارتكبوا مخالفات رشوة أو ابتزازا أو اختلاسا في سجل الأراضي ومعاملات السجل العقاري بناءً على الإخطارات والشكاوى المقدمة خلال الفترة من 2010 إلى 2020، وتوصلت إلى أن العدد الإجمالي للأفراد الذين سوف يخضعون للتحقيقات بلغ 4628 شخصًا.