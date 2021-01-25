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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

خطة لحماية مغاغة في المنيا من أخطار السيول

الإثنين 25/يناير/2021 - 11:29 ص
جريدة الدستور
وائل القمحاوى
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تستمر الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات وقطاع التوسع الأفقى، تنفيذ خطة مواجهة الأمطار والسيول، حسب الخطة القومية، وتجنبا لحدوث أي أزمات من خلال خطة التنسيق بين كل الأجهزة المعنية بالرى لمتابعة حالة السيول والاستعداد لها ومحاولة تقليل المخاطر الناجمة عنها، بالإضافة إلى إنشاء عدد من البحيرات الجبلية والصناعية وسدود الإعاقة والتوجيه بالمحافظات.

تفقد المهندس عبد القادر الشناوي، رئيس الإداره المركزية للتوسع الأفقى لشمال الوادي بأسيوط، اليوم الإثنين، الأعمال الجارية لتنفيذ خطة الحماية من أخطار السيول، والتى تتضمن عدة مشروعات منها عملية حماية مخر سيل وادي الشيخ بمركز مغاغة بمحافظة المنيا من أخطار السيول، مشيرًا إلى الالتزام بالبرنامج الزمني لإنهاء الأعمال وضبط الجودة وضرورة إزالة أي تشوينات داخل مخر السيل لعدم إعاقة مرور المياه والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة.

من جهته أكد الدكتورمحمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والرى، إنه يتم تنفيذ خطة متكاملة لأعمال الحماية من أخطار السيول، تتضمن إنشاء بعض السدود والبحيرات الصناعية وحوائط التوجيه، بالإضافة إلى المتابعة المستمرة على كافة الأعمال والمشروعات التى تنفذ في إطار خطة الحماية من أخطار السيول، وإنهاء الأعمال في المواعيد المحددة، من خلال المهندسين وطاقم التنفيذ.

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