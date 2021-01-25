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الإثنين 25 يناير 2021 الموافق 12 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

عالمي وعربي.. تضامن وإدانات واسعة لاستهداف العاصمة السعودية بصاروخ

الإثنين 25/يناير/2021 - 11:29 ص
صاروخ
صاروخ
أمينة ذكى
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أدانت العديد من الدول، محاولة استهداف العاصمة السعودية (الرياض) بصاروخ، تمكن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، من اعتراضه وتدميره.

الولايات المتحدة الأمريكية، أمس الأحد، القصف الصاروخي على العاصمة السعودية الرياض، وقالت وزارة الخارجية، في بيان عبر موقعها الإلكتروني: إن «واشنطن تدين بشدة الهجوم الأخير على الرياض بالمملكة العربية السعودية، نقوم بجمع المزيد من المعلومات، لكن يبدو أنها كانت محاولة لاستهداف المدنيين».

وأضافت الخاريجية الأمريكية في بيانها، أن «مثل هذه الهجمات تتعارض مع القانون الدولي وتقوض كل الجهود المبذولة لتعزيز السلام والاستقرار».

وتابعت: «سنساعد شريكتنا المملكة العربية السعودية في الدفاع ضد الهجمات على أراضيها ومحاسبة أولئك الذين يحاولون تقويض الاستقرار، تزامنًا مع العمل على تهدئة التوترات في المنطقة من خلال الدبلوماسية المبدئية، بما في ذلك من خلال إنهاء الحرب في اليمن».

وفي ذات السياق، أدانت مصر بأشد العبارات محاولة استهداف العاصمة السعودية الرياض بصاروخ.

وأكدت في بيان للخارجية، اليوم الإثنين، مواصلة دعمها ووقوفها بجانب المملكة العربية السعودية الشقيقة فيما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها.

كما أعربت الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولات ميليشيات الحوثي الإرهابية، استهداف مناطق مدنية في الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وجددت الإمارات - في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي - تضامنها الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

كما أصدرت الخارجية الأردنية بيان أدانت فيه بشدة اطلاق الحوثيين صاروخا باتجاه مدينة الرياض، مؤكدة أن «أمن البلدين واحد لا يتجز».

هذا وأدانت دول بريطانيا وفرنسا وألمانيا في بيان مشترك، استهداف المملكة العربية السعودية بصاروخ، تم إسقاطه من قَبل قوات التحالف العربي لدعم الشرعية.

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