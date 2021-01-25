قبل صورة برشلونة.. 10 أشياء حرمها ياسر برهامي

1- عدم جواز التربح على الإنترنت

2- جواز ترك الزوج لزوجته المغتصبة

3- ركوب المرأة لـ "التوكتوك"

4- الاحتفال بعيد الأم بدعة

5- ارتداء المرأة للصندل

6- صور بطوط وميكي

7- لعبة الكاراتيه

8- كرة القدم حرام

9- تقبيل الرجل لصديقه

- الحد الشرعي على المدمن

دائما ما يثير الشيخ ياسر برهامي، نائب رئيس مجلس إدارة الدعوة السلفية، الجدل بفتاواه الغريبة والتي كان آخرها عدم جواز وضع صورة نادي برشلونة الإسباني كصورة شخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".وجاءت فتوى "برهامي" المنشورة بموقع "صوت السلف"، الموقع الرسمي للدعوة السلفية، ردا على سؤال "هل يجوز أن يضع المسلم رمز نادي برشلونة كصورة شخصية له على الفيس؟"، وترصد "الدستور" أبرز فتاوى برهامي.أفتى بعدم جواز التربح على الإنترنت عن طريق بيع الألعاب من خلال الشبكة العنكبوتية معتبرا إياها "قمار"، وقال برهامي: "طالما وُجد احتمال لبيع النقاط ولو عن طريقة مسابقة بجوائز مالية حقيقية، فقد دخلتْ فى الميسر والقمار".أفتى برهامي إنه يجوز ترك الزوج زوجته للمغتصب حال التأكد من إصرار المغتصب على قتله واغتصاب الزوجة، وذلك فداء لحياته قياسا على فتوى الإمام العز بن عبد السلام، عن وجوب تسليم المال للصوص حفظًا للنفس من القتل، معتبرا أن حفظ النفس في هذه الحالة أولى إذا تيقن أن دفاعه عنها سيؤدى إلى قتله، ودلل "برهامي" على ذلك بعدم دفاع سيدنا إبراهيم، عليه السلام، عن زوجته سارة، يوم دخل بها مصر.أفتى ياسر برهامي، الداعية السلفي، أن ركوب المرأة التو توك مع السائق في مكان بأحد أطراف البلد أو مكان ليس فيه أحد يعد خلوة، حتى لو كانت المسافة أقل من 3 كيلو.وجاء ذلك ردا على سؤال لياسر برهامي، عبر موقع صوت السلف جاء فيه: هل يعتبر ركوب المرأة التوكتوك خلوة في مسافة أقل من 3 كيلومترات؟وأجاب برهامى قائلا: "العبرة بالطريق المسلوك فإن كان الطريق عامرًا بالمارة فلا يعتبر ذلك خلوة، وإن كان في طرف البلد أو في مكانٍ ليس فيه أحد؛ فهذه خلوة".ردا على سؤال:"ما حُكم الاحتفال بعيد الأم إذا كان تركه يُحزنها؟"، أن عيد الأم من البدع المستوردة من الكفار، وقد نهينا عن التشبه بهم، مستشهدًا بما رواه أحمد وأبو داود، وصححه الألباني عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: "مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ".أفتى بعدم جواز ارتداء المرأة حذاء صيفيا مكشوفا "الصندل" دون أن يكون تحته جورب "شراب" لا يشف، أي لا يظهر القدمين.وقال على الموقع الرسمي للدعوة السلفية "أنا السلفي": "لا بأس إذا كان الجورب لا يشف، والأفضل أن يكون الجلباب سابغًا مغطيًا للقدمين، ولكن أن حصل الستر بغيره جاز".من أغرب الفتاوى عدم جواز تعليق صور بطوط وميكي في غرف نوم الأطفال، قائلا: "إن كل ألعاب الأطفال يرميها الطفل ويضعها على الأرض ويحتضنها بعد ذلك، فلا بأس بها، لكن لا أرى جواز تعليق هذه الصور للحديث الصحيح "لا تَدْخُلُ الْمَلائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلا صُورَةٌ".أفتى أيضا بعدم جواز انحناء الأطفال في أول "الكاتة" بلعبة الكاراتيه، ردًا على سؤال نصه، أنا أريد أن أعلم أبنائى (5 سنوات) لعبة الكاراتيه، وأسأل عن الانحناء في أول "الكاتة"، ما حكمه؟ مع العلم أن أولادى - ولله الحمد والمنة - عندهم طاقة، وجسدهم قابل للتدريب، فأريد أن أستغل هذا الأمر".قال برهامي، إن مشاهدة مباريات كأس العالم لكرة القدم حرام، لما تتضمنه من أفعال وصفها بأنها محرمة، كالغضب، والعصبية، وحب الكفار والموالين لهم، وهذا حرام شرعا.وأكد "برهامي" أن كرة القدم إلهاء للشعوب والأمم عما ينفعهم، وأنه بهذا اللهو حد أنواع تخريب الأمم والشعوب ولذلك ظهر بعض العلماء أفتوا بالتحريم المطلق لكرة القدم.أفتى برهامي بعدم إجازة تقبيل الرجل لصديقه، مشيرا إلى أن هذا الأمر يعد حرام شرعا.أفتى بإقامة الحد الشرعي على المدمن، وقال "برهامي" بضرورة تطبيق الحد الشرعي على المدمن، إذا شرب المسكر أو تناوله بأي طريقٍ، مشددًا على أنه ليس معذورًا ويؤخذ بكل حقوق الخلق التي يتعدى عليها وهو سكران.