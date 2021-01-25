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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

بنسبة 81.63%.. تسجيل 1.1 مليون بالتأمين الصحي الشامل بالإسماعيلية

الإثنين 25/يناير/2021 - 11:27 ص
أحمد السبكى
أحمد السبكى
سارة سعودى - فاتن خديوي
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قال الدكتور أحمد السبكى رئيس هيئة الرعاية الصحية بمشروع التأمين الصحي الشامل، إن محافظة الإسماعيلية أولى محافظات التأمين الصحي الشامل الجديد كسرت حاجز المليون في تسجيل المواطنين من أبناء المحافظة بالمنظومة الجديدة.

وأضاف: بلغ إجمالي المواطنين المسجلين بالمنظومة 1،118،993 مليون مواطن حتى الآن، وكذلك تم فتح أكثر من 250 ألف ملف عائلي للمواطنين، حيث بلغت نسبة التسجيل بالمنظومة 81،63% من إجمالي السكان بالمحافظة، والذين يبلغ عددهم 1،370،806 مليون مواطن.

ولفت الدكتور أحمد السبكي، خلال جولة تفقدية إلى أن الإقبال الكبير من المواطنين من أبناء الإسماعيلية للتسجيل بالمنظومة يرجع إلى ارتفاع درجة الوعي بين المواطنين ونجاح تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل في محافظة بورسعيد، والتي لأول مرة يتوافر بها كم هائل من الخدمات الطبية داخل نطاق المحافظة ووفق أحدث الممارسات العالمية، كما يرجع إلى ثقة المواطن في قيادته السياسية والذي يولي اهتمامًا كبيرًا ويقدم كل أوجه الدعم ويذلل كافة العقبات لإنجاز مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد (مستقبل صحة مصر).

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