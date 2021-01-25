أهالي سندسيس بالمحلة يقيمون مركزا للغسيل الكلوي بالجهود الذاتية

ضرب أهالي قرية "سندسيس" مركز المحلة بمحافظة الغربية أكبر مثال للمشاركة المجتمعية على مستوى القرى ونجحوا في إقامة أول مركز للغسيل الكلوي، بالوحدة الصحية بالقرية بالجهود الذاتية حيث أكد العديد من المواطنين أن المركز سيساعدهم في توفير معاناة ومشقة السفر 3 ايام أسبوعيا كما أزاح عن كاهلهم مصاريف التنقلات وتقليل العبء الملقى على عاتق مرضى الفشل الكلوي.وقام الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بتفقد الوحدة الصحية ومركز الغسيل الكلوي بسندسيس يرافقه السادة أعضاء مجلس النواب والدكتور نشوي مازن مدير إدارة الرعاية الصحية والدكتورة أمل شمس مدير إدارة المحلة ثاني للتأكد من سلامة ماكينات الغسيل الكلوي وغرفة خزانات المياه ومحطة التنقية وأوضح الدكتور عبد الناصر أنه سيتم توفير كافة الأطباء المتخصصين بجانب التمريض والفنيين استعدادا للافتتاح بعد النتهاء من كافة التجهيزات الطبية.