الاحتلال يهدم التوسيعات والبوابات في «خان اللبن»

هدمت جرافة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، العديد من التوسيعات والبوابات والتحسينات التي أضيفت لموقع خان اللبن الشرقية، جنوب نابلس الفلسطينية، بهدف حمايته، وأتلفت الأسلاك المحاذية.وقال رئيس مجلس قروي اللبن يعقوب عويس، لـ"وفا"، إن قوات الاحتلال حاصرت منطقة الخان منذ ساعات الصباح، وبدأت جرافة تابعة لها بهدم البوابات والنوافذ والتوسيعات للمرة الثانية على التوالي بعد أن تم إصلاحها، وأتلفت الأسلاك الشائكة حول المنطقة.وخان اللبن الشرقية موقع أثري بني في العهد العثماني، ويحتوي على نبع ماء، ويتعرض الخان منذ سنوات لاعتداءات متواصلة من قبل سلطات الاحتلال والمستوطنين بهدف مصادرته والاستيلاء عليه كونه يقع في المنطقة الواصلة بين مستوطنتي "عيلي" و"معاليه ليبونة".