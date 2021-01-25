إدانة ألمانية بريطانية فرنسية مشتركة لمحاولة استهداف الرياض بصاروخ

أدانت كلا من ألمانيا وبريطانيا وفرنسا في بيان ثلاثي محاولة استهداف الرياض بصاروخ، وفقا لما نقلته وسائل إعلام عربية اليوم الإثنين.يأتي هذا فيما أدانت الإمارات محاولة الاستهداف معتبرة أن أمن السعودية من أمن الإمارات.فيما أدنت مصر بأشد العبارات محاولة استهداف العاصمة السعودية الرياض بصاروخ تم اعتراضه بنجاح من قبل القوات المُشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن.وأعربت مصر مُجددًا عن مواصلة دعمها ووقوفها بجانب المملكة العربية السعودية الشقيقة فيما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها وصون أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها، وفي مساعيها الدؤوبة لمواجهة كافة صور الإرهاب وداعميه. كما تُعيد مصر التأكيد على استنكارها الشديد لمِثل هذه الاعتداءات الإرهابية الخسيسة التي تستهدف الشقيقة السعودية.