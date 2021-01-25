التحقيق مع 4628 موظفًا بالسجل العقاري التركي بتهمة الرشوة

كشفت وزارة البيئة والتحضر التركية، إنها فتحت تحقيقات بحق 4628 موظفًا بمديرية السجل العقاري على خلفية مخالفات تضمنت حالات رشوة واختلاس وابتزاز، خلال 10 سنوات ممتدة من 2010 إلى 2020، وفقا لما نقلته وكالة «ميزوبوتاميا» التركية.وكان نائب حزب الشعوب الديمقراطي، معزز أورهان، قد قدم استجوابًا برلمانيًا إلى وزارة البيئة والتحضر في 26 أكتوبر الماضي، بشأن المخالفات في السجل العقاري والمديريات التابعة له.ووفقا للوكالة الاعلامية، فقد أجرت الوزارة تحقيقات ضد 859 فردًا ارتكبوا مخالفات رشوة أو ابتزازًا أو اختلاسًا في سجل الأراضي ومعاملات السجل العقاري بناءً على الإخطارات والشكاوى المقدمة خلال الفترة من 2010 إلى 2020. وتوصلت إلى أن العدد الإجمالي للأفراد الذين سوف يخضعون للتحقيقات بلغ 4628.