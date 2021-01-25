«الضرائب»: ميكنة الأعمال الخاصة بالممولين والمحاسبين القانونيين

أكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب، أن منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة تعتبر جزءًا من محاور التطوير التى تشهدها مصلحة الضرائب المصرية حاليًا، والتى تعمل على ميكنة الأعمال الضريبية الخاصة بالممولين والمحاسبين القانونيين، في مراكز كبار ومتوسطى الممولين وكبار المهن الحرة، وسيتم نشر هذه المنظومة بباقى مأموريات مصلحة الضرائب المصرية على مستوى الجمهورية خلال عامين بدءًا من يناير الجارى، ويتم من خلال هذه المنظومة ميكنة 16 إجراء ضريبيًا تتضمن 64 إجراءً فرعيًا من الأعمال الضريبية الرئيسية على مرحلتين، المرحلة الأولى والتي انطلقت في 03012021 وتم ميكنة إجراءات التسجيل، والإقرارات والمدفوعات، على أن يتم استكمال ميكنة باقي الإجراءات الضريبية بالمرحلة الثانية والمخطط أن تنطلق في 30062021 وتشمل الإجراءات الضريبية مثل المراجعة والفحص والطعن.جاء ذلك خلال الندوة الخامسة لمصلحة الضرائب المصرية عن كيفية إدخال نماذج الإقرارات والتحصيل تحت حساب الضريبة في ضوء المنظومة الجديدة والسابقة.وشرح ثروت عبد الباقي وكيل وزارة بقطاع المعلومات، الفرق بين اقرار المرتبات ونموذج الخصم والتحصيل في المنظومة السابقة والجديدة، وبدأ في شرح نماذج المرتبات ونموذج الخصم والتحصيل (نموذج41) أولا على المنظومة السابقة، قائلًا إن نموذج 2 مرتبات خاص بالضريبة القطعية المستحقة على ما يصرف في جهة العمل غير الأصلية، وإذا كان هذا الشخص ما يتقاضاه أقل من نصف إجمالي دخله في الجهتين، تقوم جهة العمل غير الأصلية باستقطاع 10% من إجمالي ما يتقاضاه هذا العامل نتيجه عمله في جهته غير الأصلية على نموذج 2 ويورد خلال ال 15 يوما الأولى من الشهر التالي لاستحقاق الضريبة، أما إذا كان ما يتقاضاه هذا الشخص في الجهة غير الأصلية أكثر من نصف دخله، فتصبح جهة العمل غير الاصليه في حكم جهه العمل الأصليه وتبدأ محاسبته بالشرائح طبقا للماده 8 من القانون 91 وتعديلاته، وتقوم هذه الجهة بتقديم نموذج 3 مرتبات عن هذا العامل، ويقدم هذا النموذج سنويا.وبالنسبة لنموذج 4 مرتبات فهو نموذج إقرار مرتبات ربع سنوي، وقد جاء ذكر هذا النموذج في المادة 31 من قانون الاجراءات الضريبة رقم 206 لسنة 2020 كاقرار ربع سنوي، لافتا إلى أن هناك نموذج 5 الذي يقدمه مستحق الايراد إذا كان ما يتقاضاه من جهة عمل خارج مصر أي غير مقيم بمصر، وهناك أيضا نموذج السداد الشهري، وهو نموذج سداد تحت حساب ضريبة المرتبات، ويتم سداد هذه الضريبة خلال ال 15 يوم الأولى من الشهر التالي.وبدأ "عبد الباقي" في الحديث عن تقديم نموذج 4 متضمنا التسوية السنوية في ذات الوقت على المنظومه السابقة، وذكر أنه بعد الدخول على المنظومة السابقة بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور ثم يتم الضغط على كلمة المرتبات والأجور من القائمة ثم يختار نموذج 4 ويقوم الممول بتحميل شيت الاكسل الفارغ الخاص بالتسويات، وسيجد أن هناك ثلاث جهات داخل المنظومة إما أن يكون خاضع لقانون الخدمة المدنية، وهى الجهات الحكومية الخاضعة لقانون الخدمة المدنية أو غير خاضع لقانون الخدمة المدنية، وهي الجهات التي لا تهدف إلى الربح، وهي الهيئات والنوادي والجمعيات، وأخيرا الجهات الأخرى، والمقصود بها القطاع الخاص.وأضاف أنه عند ملء ملف التسوية يجب على الممول إن لم يكن لديه أكواد للموظفين فيقوم بوضع كود لكل موظف يعمل لديه، وهو ليس له علاقه بالكود التأميني، وبعد ذلك يدخل الرقم القومي أو رقم جواز السفر والرقم التأميني إذا كان الموظف مؤمن عليه، واسم الموظف ومدة العمل التي يجب أن لا تزيد عن ستة أشهر، وإدخال كافة البيانات المطلوبة في التسوية، ثم يقوم بحفظ المستند بصيغه csv comma delimited.بعد تحميل الممول لملفي التسوية يبدأ في إدخال نموذج 4، حيث يقوم الممول باختيار الفتره التي يقدم عنها الاقرار (الربع سنة) ويبدأ بإدخال كود النشاط ثم عدد العاملين المصريين والأجانب إذا وجدت وكذلك الأجور المنصرفة لهؤلاء العاملين، ويقدم الأجور الأساسية والأجور المتغيرة على أساس أنه قطاع خاص أي أنه غير خاضع لقانون الخدمة المدنية، أما إذا كان خاضع لقانون الخدمة المدنية فسيدرج الأجر الوظيفي والأجور المكملة، وإذا كان هناك بيانات غير موجوده فسيقوم بكتابة صفر، ثم يقوم بكتابه إجمالي الضريبة المستحقة وإجمالى الضريبة المسددة عن 3 شهور، ثم ينتقل للشاشة التالية حيث يدخل الأجور المنصرفة والمسدد عن كل شهر، وكذلك الكود المؤسسي (وهو كود الوحده المحاسبية التابع لها المأمورية) وكذلك تاريخ التوريد.واضاف أن الخطوات السابقة تتشابه في كل ربع إلا أنه عند تقديم الربع الرابع (الفترة الرابعة) لابد من ملء البيان إحصائى، والمتضمن رصيد آخر المده في 3112 ومرتبات ومكافآت، واعضاء مجلس اداره ومديرين وبدلات وغيرها من البيانات عن العام كاملا، ويلاحظ أنه في حالة عدم وجود بيانات يتم وضع أصفار، ثم يقوم الممول بتحميل التسوية الخاصة للفترة الأولى ثم الفترة الثانية (والتي سبق وحملها من الموقع ثم قام بملئها وحفظها بصيغة CSV Comma delimited)، ثم يقوم الممول بإرسال النموذج إلى مصلحة الضرائب المصرية.وبعد ذلك شرح "ثروت عبد الباقي" نموذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة على المنظومة السابقة، وقال إنه بعد أن يدخل الممول على المنظومه يقوم بإدخال اسم المستخدم وكلمه المرور ثم يقوم بالضغط على النماذج، ثم يضغط على نموذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة (نموذج 41) وهناك طريقتين لإضافة التعاملات إما إضافة تعامل تعامل عن طريق شاشه، أو يقوم الممول بتحميل شيت اكسل من على المنظومة، وإذا اختار الممول الطريقه الأولى فيضغط على إضافة تعامل، يختار الفترة المراد سداد الضريبة عنها، وإذا قام الممول بكتابة رقم التسجيل الضريبي ستظهر له الملفات المتاحة لهذا الرقم، وبمجرد أن يختار رقم الملف ستظهر بيانات الملف كاملة، أما إذا كان الممول ليس لديه رقم تسجيل ضريبي فهو ملزم بإدخال الرقم القومي والاسم والعنوان، ثم يختار الممول تاريخ التعامل ثم طبيعة التعامل، ويكتب بعد ذلك القيمة الاجمالية ثم الخصم، ثم يختار نوع الخصم، أما إذا كان لا يوجد خصم ستكون القيمة الإجمالية هي نفسها القيمة الصافية، وبعد ذلك يقوم بحفظ الملف.