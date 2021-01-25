هل يجوز قراءة القرآن خلال فترة الحيض؟.. «الإفتاء» تجيب

وردت لصفحة دار الإفتاء مجموعة من التساؤلات، ومن بينها ما يجوز للمرأة خلال فترة الحيض وأبرزها قراءة القرآن.ورد فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد: لا يجوز للمرأة الحائض أن تقرأ القرآن؛ لحديث الترمذي: «لا تَقْرَأ الْحَائِضُ وَلَا الْجُنُبُ شيئًا مِنَ الْقُرْآنِ»،ويُستثنى من ذلك إن قَصدَت الذكرَ والدعاءَ، أو كان ذلك منها على سبيل التعليم، واستثنى بعضُ العلماء إن خافت نسيانَ ما تحفظه من القرآن، فلها حينئذٍ أن تقرأه من غير أن تمسَّه إلا بحائل، والله سبحانه وتعالى أعلم.