فقر واعتقال رضع.. المعارضة التركية تفضح انتهاكات أردوغان

ما لبث الشهر الأول من العام الجديد 2021 أن ينتهي إلا ورصدت المعارضة التركية انتهاكات مروعة لحقوق الإنسان في تركيا، تحت قيادة الرئيس رجب طيب أردوغان وحزبه، فضلا عن الأوضاع الاقتصادية المتردية.معدلات قياسية في الفقر والبطالةكشف وزير الاقتصاد التركي الأسبق ورئيس حزب الديمقراطية والتقدم، علي باباجان، عن تردي الأوضاع الاقتصادية في تركيا، قائلًا إن «المواطن الفقير إذا رغب في الحصول على معونة يشترط عليه الانضمام إلى حزب العدالة والتنمية أولًا».وقال باباجان: إن حكومة حزب العدالة والتنمية تسببت في تفشي الفقر في البلاد، إذ أصبح في عهدهم يعيش 23 مليون شخص بأقل من 40 ليرة في اليوم، وفقًا لأرقام معهد الإحصاء التركي.وأضاف باباجان أنه اكتشف وجود أكثر من 67 رجل أعمال رفضوا كشف هويتهم على قائمة كبار دافعي الضرائب الأخيرة في تركيا، فالحكومة تهلك رجال الأعمال بنظام جباية الضرائب عقابًا لهم.الرضع سجناء في عهد أردوغانكما كشف نائب حزب الشعوب الديمقراطي، عضو لجنة حقوق الإنسان في البرلمان التركي، عمر فاروق جرجرلي أوغلو، أن هناك أكثر من 800 طفل ورضيع يقبعون في سجون أردوغان.وقال جرجرلي أوغلو خلال كلمة له بالبرلمان: إنه يوميًا يدخل طفل واحد على الأقل السجن في تركيا، حتى وصل عدد الرضع والأطفال في السجن إلى أكثر من 800 طفل. مضيفًا: «أي نوع من القسوة هذا؟ تم اعتقال الأم ومعها رضيعتها، كما أن زوجها معتقل هو الآخر».