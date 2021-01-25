الاحتلال يعتقل 6 فلسطينيين من رام الله والبيرة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، ستة مواطنين من محافظة رام الله والبيرة.وقالت مصادر أمنية، لـ"وفا"، إن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: أحمد نوح هريش من بلدة بيتونيا، ومحمد أبوعادي، ومحمد نبيل عبده، ومحمد ناجي من بلدة كفر نعمة غربا، وثائر وشحة من بيرزيت، والطالب الجامعي عمر جميل الريماوي من بلدة بيت ريما شمالا، عقب دهم منازل ذويهم، وتفتيشها.