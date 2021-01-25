«فيتش»: البحرين ستحتاج لمزيد من المساعدة المالية من الخليج

قال توبي آيلز، المحلل الرئيسي المعني بالبحرين لدى وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية، اليوم الاثنين، إن البحرين ستحتاج على الأرجح إلى المزيد من المساعدة المالية من جيرانها الخليجيين على الرغم من إجراءات الإصلاح.وأضاف آيلز أن البحرين، وهي منتج صغير للنفط، ستحتاج على الأرجح إلى الدعم اعتبارا من 2023 فصاعدا.وفي 2018، أعلنت السعودية والإمارات والكويت عن تقديم مساعدة للبحرين، عبر حزمة حجمها 10.25 مليار دولار على مدار خمس سنوات بصفر فائدة لمساعدتها على تجنب أزمة ائتمان.