جامعة أسيوط تهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة يناير وعيد الشرطة

تقدم الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير والتى جاءت تعبيرًا عن أحلام الشعب المصري في تحسين الواقع المعيشي المتوارث عبر عقود متتالية لم يمكن خلالها تحقيق طموحات المواطنين فى رسم ملامح واضحة لنهضة حقيقة لوطنهم وخلق الأمل فى غد أفضل.‬وبمناسبة ذكرى ثورة يناير أوضح رئيس جامعة أسيوط أن الرئيس عبد الفتاح السيسى نجح في إعادة الأمل لجموع الشعب المصري والثقة فى مكانة مصر وقوة مؤسساتها وتعزيز قيم الانتماء لتراب ذلك الوطن العريق، مؤكدا أن ما تشهده مصر من إنجازات مضيئة في ظل قيادة الرئيس السيسى يعد ثورة تنموية ضخمة في مختلف المجالات تساهم في تصنيف مصر ضمن الدول المتقدمة في المنطقة وتعمل على توفير حياة كريمة للمواطنين وتحقق خطة الدولة لتنفيذ محاور التنمية المستدامة‪.‬كما وجه الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط التهنئة إلى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ورجال الشرطة المصرية من ضباط وأفراد وجنود بمناسبة العيد التاسع والستين للشرطة، مثمنًا جهود رجال الشرطة في حماية الأرواح والمنشآت ودحض قوى الشر والإرهاب مضحين في سبيل تحقيق ذلك بأرواحهم ودمائهم الذكية من أجل الحفاظ على أمن واستقرار مصر‪.‬