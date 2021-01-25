رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 25 يناير 2021 الموافق 12 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

جامعة أسيوط تهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة يناير وعيد الشرطة

الإثنين 25/يناير/2021 - 11:17 ص
الدكتور طارق الجمال
الدكتور طارق الجمال
أسيوط_محمد أبوشادي:
طباعة
تقدم الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير والتى جاءت تعبيرًا عن أحلام الشعب المصري في تحسين الواقع المعيشي المتوارث عبر عقود متتالية لم يمكن خلالها تحقيق طموحات المواطنين فى رسم ملامح واضحة لنهضة حقيقة لوطنهم وخلق الأمل فى غد أفضل.‬

وبمناسبة ذكرى ثورة يناير أوضح رئيس جامعة أسيوط أن الرئيس عبد الفتاح السيسى نجح في إعادة الأمل لجموع الشعب المصري والثقة فى مكانة مصر وقوة مؤسساتها وتعزيز قيم الانتماء لتراب ذلك الوطن العريق، مؤكدا أن ما تشهده مصر من إنجازات مضيئة في ظل قيادة الرئيس السيسى يعد ثورة تنموية ضخمة في مختلف المجالات تساهم في تصنيف مصر ضمن الدول المتقدمة في المنطقة وتعمل على توفير حياة كريمة للمواطنين وتحقق خطة الدولة لتنفيذ محاور التنمية المستدامة‪.‬

كما وجه الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط التهنئة إلى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ورجال الشرطة المصرية من ضباط وأفراد وجنود بمناسبة العيد التاسع والستين للشرطة، مثمنًا جهود رجال الشرطة  في حماية الأرواح والمنشآت ودحض قوى الشر والإرهاب مضحين في سبيل تحقيق ذلك بأرواحهم ودمائهم الذكية من أجل الحفاظ على أمن واستقرار مصر‪.‬

موضوعات متعلقة

الباز يكشف مؤامرة الحزب اللقيط «أمل مصر» وخطة قنوات الإخوان لنشر الفوضى

موعد صرف معاش نقابة المعلمين دفعة يناير 2021

أم تسأل طبيبا بـ«كفر الشيخ العام»: «أرضَّع ابني بعد ما أشرب حشيش بأد إيه؟»

أول طبيب يحصل على لقاح كورونا بأبوخليفة: آمن وفعال ويقى من الإصابة بكورونا

الصور

image description

استئصال ورم خبيث في البطن والصدر والقلب لشاب ثلاثيني بمعهد جنوب مصر

image description

محافظ أسيوط: اعتماد 400 مليون جنيه لمشروعات رصف وصيانة الطرق

image description

للتأكد من توافر الأكسجين.. محافظ أسيوط يتفقد مستشفى الصدر

image description

جامعة أسيوط تهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة يناير وعيد الشرطة

image description

ضبط 11 مخالفة عدم ارتداء كمامة بدمياط

الأكثر قراءة

الحكومة تكشف حقيقة وجود عجز في أدوية بروتوكولات «كورونا» بالمستشفيات

الآن.. ترددات قنوات الأطفال والكرتون 2021 الجديدة على النايل سات

أم تسأل طبيبا بـ«كفر الشيخ العام»: «أرضَّع ابني بعد ما أشرب حشيش بأد إيه؟»

تفاصيل.. موعد إجازة 25 يناير 2021 في البنوك | توقيت إجازة عيد الشرطة

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

بولندا تبدأ حملة تطعيم كبار السن ضد فيروس كورونا

رصد 5 إصابات بطفرة جديدة من كورونا في إسرائيل

الأربعاء.. اليابان تجري محاكاة للتطعيم ضد كورونا

أوكسفام: جائحة كورونا تهدد بتفاقم التفاوت الاجتماعي عالميا

أيام زمان

كيف شاركت شادية بدلا من ليلى فوزى فى فيلم «على ضفاف النيل»؟

«إحنا مش رجالة».. أسرارانفعال صالح مرسى بعد قراءته «رأفت الهجان»

حكاية الحادث الذي حقق شهرة المطرب عبد العزيز محمود

حكاية 26 قبلة بين رشدي أباظة وصباح في فيلم فاشل

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
موسم طارق يحيى
د. منى حلمى
25 يناير 2011 تاريخ لن يمحوه الزمن بكل جبروته
ماجد حبته
مظاهرات موسكو وواشنطن
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
التراث الشعبي.. وطنين المصالحة
المزيد

الثقافة

سيد الوكيل يكشف تفاصيل إطلاق موقع ذاكرة القصة المصرية

قصور الثقافة تنعى الشاعر عبدالغنى مصطفى

«النشر العلمي للناشئين» في محاضرة بالأعلى للثقافة

الثلاثاء.. مناقشة «هاملت الجرافيك المصري» بجزويت القاهرة