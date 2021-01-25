رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 25 يناير 2021 الموافق 12 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تعاون بين «الرى» و«الجايكا» للاستفادة من الموارد المائية وإنشاء قناطر ديروط

الإثنين 25/يناير/2021 - 11:16 ص
جريدة الدستور
وائل القمحاوى
طباعة
اجتمع الدكتور إبراهيم محمد محمود رئيس قطاع تطوير الرى بوزارة الموارد المائية والري، اليوم الاثنين، مع مسئولى هيئة التعاون الدولي اليابانية "جايكا "، فى حضور الدكتور مؤمن الشرقاوى رئيس الإدارة المركزية للتوجيه المائي، لمناقشة خطة العمل فى الفترة القادمة والمشروعات التى يتم التعاون فيها لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة بالشكل الأمثل.

واستعرض الاجتماع، خطة عمل المشروعات المشتركة وبرنامج التوعية بترشيد استخدام المياه وتطبيق الري الحديث وتبادل الخبرات، بالإضافة إلى مناقشة تطبيق أساليب الري الحديث وفوائد وعوائد تنفيذ الري الحديث على المزارعين، والعائد الاقتصادي من زيادة الجودة وخفض قيمة السماد وتعظيم الاستفادة من وحدة المياه.

كما تم استعراض ما تم بشأن الاستفادة القصوى من المياه من خلال تطبيق أساليب تطوير الرى واستخدام أساليب الرى الحديث وتفعيل التعاون بين إدارات التوجيه المائى وإدارات المشروعات داخل كل إقليم وتحقيق الأهداف المنوط بها قطاع تطوير الرى ولتحقيق أعلى معدل من الآداء، وذلك ضمن بروتوكولات موقعة بين الجانبين.

وتتعاون وزارة الموارد المائية والري وهيئة التعاون الدولي اليابانية فى إنشاء قناطر ديروط الجديدة، من خلال بروتوكول يتضمن تقديم الحكومة اليابانية قرضا، لإعداد الرسومات التفصيلية والتصميمات ومستندات العقد على حساب الجانب الياباني، وتمويل تكاليف أعمال التنفيذ والإشراف عليه من خلال قرض بقيمة 57 مليون دولار أمريكي.

موضوعات متعلقة

قرار جمهوري بالعفو عن سجناء بمناسبة عيد الشرطة وثورة 25 يناير

الآن.. ترددات قنوات الأطفال والكرتون 2021 الجديدة على النايل سات

«الصحة»: نستعد لاستقبال الدفعة الثانية من لقاح كورونا خلال أيام

الحكومة تكشف حقيقة وجود عجز في أدوية بروتوكولات «كورونا» بالمستشفيات

الصور

image description

استئصال ورم خبيث في البطن والصدر والقلب لشاب ثلاثيني بمعهد جنوب مصر

image description

محافظ أسيوط: اعتماد 400 مليون جنيه لمشروعات رصف وصيانة الطرق

image description

للتأكد من توافر الأكسجين.. محافظ أسيوط يتفقد مستشفى الصدر

image description

جامعة أسيوط تهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة يناير وعيد الشرطة

image description

ضبط 11 مخالفة عدم ارتداء كمامة بدمياط

الأكثر قراءة

الحكومة تكشف حقيقة وجود عجز في أدوية بروتوكولات «كورونا» بالمستشفيات

الآن.. ترددات قنوات الأطفال والكرتون 2021 الجديدة على النايل سات

أم تسأل طبيبا بـ«كفر الشيخ العام»: «أرضَّع ابني بعد ما أشرب حشيش بأد إيه؟»

تفاصيل.. موعد إجازة 25 يناير 2021 في البنوك | توقيت إجازة عيد الشرطة

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

بولندا تبدأ حملة تطعيم كبار السن ضد فيروس كورونا

رصد 5 إصابات بطفرة جديدة من كورونا في إسرائيل

الأربعاء.. اليابان تجري محاكاة للتطعيم ضد كورونا

أوكسفام: جائحة كورونا تهدد بتفاقم التفاوت الاجتماعي عالميا

أيام زمان

كيف شاركت شادية بدلا من ليلى فوزى فى فيلم «على ضفاف النيل»؟

«إحنا مش رجالة».. أسرارانفعال صالح مرسى بعد قراءته «رأفت الهجان»

حكاية الحادث الذي حقق شهرة المطرب عبد العزيز محمود

حكاية 26 قبلة بين رشدي أباظة وصباح في فيلم فاشل

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
موسم طارق يحيى
د. منى حلمى
25 يناير 2011 تاريخ لن يمحوه الزمن بكل جبروته
ماجد حبته
مظاهرات موسكو وواشنطن
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
التراث الشعبي.. وطنين المصالحة
المزيد

الثقافة

سيد الوكيل يكشف تفاصيل إطلاق موقع ذاكرة القصة المصرية

قصور الثقافة تنعى الشاعر عبدالغنى مصطفى

«النشر العلمي للناشئين» في محاضرة بالأعلى للثقافة

الثلاثاء.. مناقشة «هاملت الجرافيك المصري» بجزويت القاهرة