تعاون بين «الرى» و«الجايكا» للاستفادة من الموارد المائية وإنشاء قناطر ديروط

اجتمع الدكتور إبراهيم محمد محمود رئيس قطاع تطوير الرى بوزارة الموارد المائية والري، اليوم الاثنين، مع مسئولى هيئة التعاون الدولي اليابانية "جايكا "، فى حضور الدكتور مؤمن الشرقاوى رئيس الإدارة المركزية للتوجيه المائي، لمناقشة خطة العمل فى الفترة القادمة والمشروعات التى يتم التعاون فيها لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة بالشكل الأمثل.واستعرض الاجتماع، خطة عمل المشروعات المشتركة وبرنامج التوعية بترشيد استخدام المياه وتطبيق الري الحديث وتبادل الخبرات، بالإضافة إلى مناقشة تطبيق أساليب الري الحديث وفوائد وعوائد تنفيذ الري الحديث على المزارعين، والعائد الاقتصادي من زيادة الجودة وخفض قيمة السماد وتعظيم الاستفادة من وحدة المياه.كما تم استعراض ما تم بشأن الاستفادة القصوى من المياه من خلال تطبيق أساليب تطوير الرى واستخدام أساليب الرى الحديث وتفعيل التعاون بين إدارات التوجيه المائى وإدارات المشروعات داخل كل إقليم وتحقيق الأهداف المنوط بها قطاع تطوير الرى ولتحقيق أعلى معدل من الآداء، وذلك ضمن بروتوكولات موقعة بين الجانبين.وتتعاون وزارة الموارد المائية والري وهيئة التعاون الدولي اليابانية فى إنشاء قناطر ديروط الجديدة، من خلال بروتوكول يتضمن تقديم الحكومة اليابانية قرضا، لإعداد الرسومات التفصيلية والتصميمات ومستندات العقد على حساب الجانب الياباني، وتمويل تكاليف أعمال التنفيذ والإشراف عليه من خلال قرض بقيمة 57 مليون دولار أمريكي.