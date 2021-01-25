سفير الفاتيكان يزور طيبة احتفالا بـ188 عاما على العلاقات الدبلوماسية

قال الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إن رئيس الأساقفة نيكولاس هنري تيفين، زار إيبارشية طيبة بعد ما يزيد قليلا عن عام من اختياره من قداسة البابا فرنسيس قاصدا رسوليا في مصر وممثلا لدولة الفاتيكان لدى جامعة الدول العربية، بمناسبة مرور 188 عاما على العلاقات الدبلوماسية بين مصر ودولة الفاتيكان، بعد أن تبادل الجانبان التمثيل الدبلوماسي في عام 1833.وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس وك، أن الزيارة بدأت لمدينة أسوان باستقبال الأنبا عمانوئيل والأباء الكهنة والرهبان والراهبات، واستغرقت ثلاث أيام وبعدها انتقل لمدينة الأقصر.