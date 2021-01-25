الاحتلال يمنع استكمال ترميم الحرم الإبراهيمي

قال مسئول فلسطيني إن قوات الاحتلال الإسرائيلي منعت، اليوم الإثنين، لجنة إعمار الخليل من استكمال أعمال الترميم والصيانة في الحرم الإبراهيمي الشريف.ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، عن مدير الحرم الإبراهيمي ورئيس سدنته الشيخ حفظي أبوسنينة قوله إن «قوات الاحتلال منعت موظفي لجنة الإعمار من استكمال أعمال الترميم بالحرم، والتي تشمل أعمال صيانة وترميم على سطح الحرم، وطلاء الجدران، وتنظيف الحجر بالشيد، والنقوشات الإسلامية التاريخية، وغير ذلك من الأعمال الفنية، بحجة عدم حيازتهم على تصريح خاص بذلك من الجهات المختصة في حكومة الاحتلال».وأشار إلى أن «العمل داخل الحرم الإبراهيمي من صلاحيات وزارة الأوقاف والشئون الدينية بالتنسيق مع لجنة الإعمار، وأن هذا الإجراء يأتي في إطار محاولات الاحتلال ومستوطنيه فرض سيطرتهم وإحكام هيمنتهم على الحرم الشريف».وكانت القوات الإسرائيلية قد منعت، الأسبوع الماضي، موظفي لجنة الإعمار من دخول الحرم واستكمال أعمال الترميم داخله.يشار إلى أن القوات الاسرائيلية منعت، أمس الأحد، استكمال أعمال ترميم الرخام والدعامات الداخلية في مصلى قبة الصخرة في حرم المسجد الأقصى المبارك.