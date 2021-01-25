إطلاق مبادرة «حافظ على ترعتك» في كفر الشيخ

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، عن إطلاق مبادرة "حافظ علي ترعتك" لمنع إلقاء المخلفات في الترع، ضمن جهود وزارة الموارد المائية والري في تأهيل الترع بالمرحلة الأولى من المشروع القومي، بنشر رقم الخط الساخن عبر تطبيق واتسآب على رقم (01068800587) الذي أتاحته وزارة الري، لنشره على صفحة المحافظة الرسمية والبوابة الإلكترونية وصفحات الوحدات المحلية، ليتسنى التنسيق السريع بين أجهزة المحافظة والوحدات المحلية وسرعة رصد المخلفات، تمهيدًا لتوفير صناديق قمامة ووضعها بالمواقع المحدد بالتنسيق بين أجهزة الجهتين.وكلف عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، رؤساء مراكز ومدن المحافظة، بالتنسيق الكامل مع إدارات الري بالنطاق الجغرافي، للمتابعة والمراقبة الدائمة لرصد أية مخالفات خاصة بإلقاء أية مخلفات أو قمامة على المجارى المائية وتحرير المحاضر اللازمة والفورية للمخالفين وفق القانون.وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أهمية مشروع تبطين الترع والمصارف التي تتفرع من نهر النيل والذى يهدف إلى تقليل الفاقد من المياه ووصولها إلى نهايات الترع التي كانت تعاني من ضعف المياه، لافتًا إلى أهمية بذل المزيد من الجهود التوعوية للحفاظ على سلامة المجاري المائية من الترع والمصارف والتوعية بأضرار إلقاء المخلفات والقمامة سواء داخل المجارى المائية أو على جوانبها.