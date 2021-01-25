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الإثنين 25 يناير 2021 الموافق 12 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مسئول يوناني سابق يحذر من التفاوض مع تركيا

الإثنين 25/يناير/2021 - 11:50 ص
أنطونيس ساماراس
أنطونيس ساماراس
مروة عنبر
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انتقد رئيس الوزراء اليوناني السابق، أنطونيس ساماراس، المحادثات الاستكشافية بين اليونان وتركيا، والتي انطلقت اليوم في مدينة إسطنبول.

وقال "ساماراس" إن تلك المحادثات تبعد احتمال فرض عقوبات من جانب الاتحاد الأوروبي بحق أنقرة على خلفية أنشطتها غير القانونية في شرق البحر المتوسط، وفقا لموقع «كاثمريني» اليوناني.

وحذر رئيس الوزراء اليوناني السابق من اللجوء إلى محكمة العدل الدولية لحل النزاع مع تركيا، وقال إنه يمكن لأي شخص أن يدرك أن المجتمع الدولي لن يعاقب دولة تشارك رسميا في مفاوضات، وأنه من الأفضل لليونان بناء تحالفات قوية في المنطقة، بدلا من الذهاب إلى المحكمة الدولية في لاهاي.

وشن سامارس هجوما على تركيا قائلا: "لا يمكنك استرضاء دولة توسعية، هذا سيجعلها أكثر قسوة، ولا يمكن التعامل مع دولة توسعية إلا عن طريق الردع".

وانطلقت، قبل قليل، المحادثات بين اليونان وتركيا، بعد توقف دام خمس سنوات، وقال دبلوماسيون إن إعادة بناء الثقة بين البلدين تحتاج إلى بذل جهود صعبة، وأن الأيام المقبلة قد تشهد زيارة وشيكة لقادة الاتحاد الأوروبي إلى تركيا.

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