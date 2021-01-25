بينهم شيخ الأزهر.. مشاهير يبكون الراحلة عبلة الكحلاوي

خيمت حالة من الحزن على الجميع، بعد إعلان وفاة الداعية الإسلامية الدكتورة عبلة الكحلاوي، مساء أمس الأحد، عن عمر يُناهز 72 عامًا، إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد.نعت الدكتورة مروة ياسين، أستاذة الإعلام بجامعة بني سويف، والدتها الدكتورة عبلة الكحلاوي، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «وداعًا وموعدنا على الحوض، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون».وأضافت «ياسين»: «بقلوب يملؤها الألم وأجساد كساها الحزن ولكنها بقضاء الله راضيه، تنعى أسرة د.عبلة الكحلاوى إلى الأمة المصرية والإسلامية رحيلها منذ قليل فقد ارتحلت إلى جوار ربها بعد رحلة قصيرة مع المرض».وتابعت: «اللهم اجمعنا معها في مستقر رحمتك، ولقاء على حوض نبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم، ونسأل أحبابنا لها الدعاء بالرحمة جزاء لما قدمت لله والوطن واهلها في كل مصر الطيبين».ونعى الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الداعية الإسلامية الدكتورة عبلة الكحلاوى، التي وافتها المنية مساء أمس الأحد، عن عمر يناهز 72 عامًا.وقال «الطيب»، عبر صفحته الرسمية على «فيس بوك»: «رحم الله الدكتورة عبلة الكحلاوي، كانت نموذجًا للمرأة الصالحة لدينها ومجتمعها، سلكت طريق الدعوة إلى الله، فأَلِفَتها القلوب، وأنارت بعلمها العقول، وجعلها الله عونًا لمساعدة الفقراء والأيتام، فاللهم تغمدها بواسع رحمتك ومغفرتك، واجعل علمها وعملها شفيعًا لها، إنا لله وإنا إليه راجعون».وحرص عدد كبير من الفنانين على نعى الدكتورة عبلة الكحلاوى بعد وفاتها الليلة، ومنهم الفنانة هالة صدقى حيث كتبت من خلال حسابها على موقع «انستجرام»: «ورحلت رمز من أهم الرموز المصرية الداعية الدكتورة عبله الكحلاوي، وللأسف كورونا أرجوكم روحوا على المستشفى على طول بلاش انتظار، الانتظار بيقلل فرصه الإنقاذ ربنا يحافظ علينا كلنا»، في حين كتب المطرب محمد فؤاد: «ننعي بخالص الحزن الدكتورة عبلة الكحلاوي، إنا لله وإنا اليه راجعون».