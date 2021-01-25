التعليم العالي: فتح باب التقدم لمنصب الرئيس التنفيذي لمدينة زويل
الإثنين 25/يناير/2021 - 11:11 ص
وكالاتطباعة
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الاثنين عن فتح باب التقدم لشغل وظيفة الرئيس التنفيذي لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا.
وذكر بيان صادر اليوم عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن التقدم لشغل الوظيفة سيبدأ اعتبارا من اليوم ويستمر حتى الأول من مارس 2021.
ونوه البيان إلى يمكن معرفة شروط التقديم للوظيفة من خلال الرابط https:epapply.zewailcity.edu.egEPApplyResumeTerms
وذكر بيان صادر اليوم عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن التقدم لشغل الوظيفة سيبدأ اعتبارا من اليوم ويستمر حتى الأول من مارس 2021.
ونوه البيان إلى يمكن معرفة شروط التقديم للوظيفة من خلال الرابط https:epapply.zewailcity.edu.egEPApplyResumeTerms