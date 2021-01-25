إخماد حريق في شقة سكنية بمصر القديمة دون إصابات

نجحت قوات الحماية المدنية في إخماد حريق نشب داخل شقة سكنية بمنطقة مصر القديمة دون وقوع أي إصابات.تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، وعلى الفور تم الدفع بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده، وتمت عملية إخماد الحريق دون وقوع أى إصابات، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.