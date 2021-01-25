البابا تواضروس عن المتحرشين: قانونيا لابد أن تقدم الضحية الاتهام وليس الكنيسة

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كشف البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، موقفه من الأشخاص الذين كانوا يخدمون بالكنيسة ومتحرشين جنسيا والذي يأتي على راسهم" مايكل فهمي".وقال البابا تواضروس الثاني خلال إجابته على أحد أسئلة الشباب الموجهة له قائلًا: أن الكنيسة كمؤسسة الرسمي فيها هو الكهنة والأساقفة، مضيفا أن الخادم المتحرش هو شخص علماني وعندما اتخذنا الرأي القانوني لابد أن الشخص الذي أصيب بالتحرش" الضحية" هو الذي يقدم الاتهام الذي يختص به، موضحًا أن الشخص المتهم لا يعمل داخل الكنيسة ولم يثبت لدينا انه يخدم في أحد المناطق التابعة للكنيسة.وشدد البابا تواضروس الثاني، أن الصور التي يتخذها الأفراد داخل الكنائس لا يجب أن تخدع الأشخاص، مؤكدا أن هذا الشخص إذا ثبت أنه أخطأ فعلى أصحاب الشأن أن يتقدموا رسميا بشكوى لأنهم أصحاب مصلحة، وتابع أنه لدى النائب العام المصري عملية رصد على صفحات "السوشيال ميديا"، وفعليا بدأ يتخذ إجراءات ضد هذا الشخص وقاموا بإعلان عن هل أفراد وقعوا ضحايا جدد ضد هذا الشخص المتحرش لكى يقوموا بإجراءات قانونية ضده.وكان قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء أمس، قد التقى بالشباب القبطي "أونلاين" وذلك في إطار لقاءاته الشهرية بالشباب.ويولى قداسة البابا تواضروس الثاني، اهتماما خاصة بشباب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، حيث يحرص دائما على لقائهم؛ وخلال إجابته على أحد الأسئلة الموجهة له من الشباب.