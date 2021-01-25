مصر تدين استهداف العاصمة الرياض بصاروخ





كما تُعيد مصر التأكيد على استنكارها الشديد لمِثل هذه الاعتداءات الإرهابية الخسيسة التي تستهدف الشقيقة السعودية.

تُدين جمهورية مصر العربية بأشد العبارات محاولة استهداف العاصمة السعودية «الرياض» بصاروخ تم اعتراضه بنجاح من قبل القوات المُشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن.وتُعرب مصر مُجددًا عن مواصلة دعمها ووقوفها بجانب المملكة العربية السعودية الشقيقة فيما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها وصون أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها، وفي مساعيها الدءوبة لمواجهة كافة صور الإرهاب وداعميه.