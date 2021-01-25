أستراليا تعيد فرض إجراءات الحجر الصحي على القادمين من نيوزيلندا

قررت حكومة أستراليا، اليوم الإثنين، إعادة فرض إجراءات الحجر الصحي على الواصلين من نيوزيلندا بعدما ثبت حمل سيدة سلالة جديدة من فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد- 19) في نيوزيلندا.وقال وزير الصحة جريج هانت، حسبما ذكرت قناة "سي إن إن" الأمريكية، إن القادمين من نيوزيلندا خلال الـ72 ساعة المقبلة سيطالبون بالخضوع للحجر الصحي الإلزامي في فندق لمدة تصل إلى 14 يوما عقب وصولهم، أو الخضوع لأي ترتيبات أخرى وفق قواعد الولايات المختلفة.وتابعت القناة أنه تم مطالبة من وصلوا البلاد قادمين من نيوزيلندا منذ 14 من يناير الجاري بالخضوع للتحليل والعزل حتى ثبوت سلبية اختبار حملهم للفيروس.ويأتي القرار بعدما أعلنت نيوزيلندا اليوم ثبوت إصابة سيدة بسلالة جنوب إفريقية من فيروس "كورونا" المستجد، وذلك بعد مغادرتها الحجر الصحي الذي استمر لمدة 14 يوما.