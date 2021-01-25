3 منتخبات ببطولة اليد الدولية تغادر من مطار القاهرة اليوم

يغادر مطار القاهرة الدولي، ظهر اليوم الاثنين، 3 منتخبات دولية من المشاركين في البطولة الدولية لكرة اليد للرجال 2021، التي تستضيفها مصر وتستمر حتى نهاية يناير الجاري بحضور 32 منتخبا دوليًا، وذلك عقب خروجهم من البطولة.وقالت مصادر مطلعه مطار القاهرة، إن المنتخبات الثلاثة ( بلاروسيا - سلوفينيا - سويسرا ) سوف تغادر القاهرة بعد وداع بطولة اليد، حيث من المنتظر أن يغادر الفريق السويسري على متن رحلة شارتر تابعة للشركة الوطنية مصر للطيران تحمل رقم MS3094، ويغادر أيضا منتخب سلوفينيا على متن رحلة خاصة تابعة لمصر للطيران رقم MS3910، فيما يغادر منتخب بيلاروسيا على متن رحلة تابعة لخطوط أجنبية.وتنهي سلطات مطار القاهرة الدولي، إنهاء إجراءات سفر فرق المنتخبات الثلاثة، من خلال صالة 4 بالمطار المخصصة لاستقبال وسفر ضيوف البطولة الدولية التي تستضيفها القاهرة، حيث تم تشكيل فرق من العلاقات العامة بشركة ميناء القاهرة الجوي تحت إشراف طارق اسماعيل مدير عام إدارة العلاقات العامة بالشركة، فضلا عن تشكيل مصر للطيران فريقًا من العلاقات العامة بالتنسيق مع إدارة الدعاية والإعلام لاستقبال وتوديع المنتخبات القادمة والمغادرة على متن رحلات الشركة الوطنية.وخصصت وزارة الطيران المدني، صالة 4 بمطار القاهرة الدولي لاستقبال وسفر المنتخبات وضيوف مصر المشاركين في بطولة اليد للرجال 2021، وسط اتخاذ كافة التدابير الوقائية والإجراءات الخاصة لمواجهة فيروس كورونا، فضلا عن تقديم كافة التسهيلات في إنهاء الإجراءات لضيوف مصر المشاركين في البطولة.