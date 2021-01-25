مي سليم في أحدث ظهور بصحبة شريف سلامة (صور)
الإثنين 25/يناير/2021 - 11:42 ص
هبه محمدطباعة
شاركت الفنانة مى سليم جمهورها بصورة جديدة وظهرت فيها بصحبة الفنان شريف سلامة، وذلك من خلال حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.
وتفاعل عدد كبير من متابعيها، وظهرت مى سليم بمكياج خفيف وترتدي كاب على رأسها.
وتشارك مى سليم مسلسل "ضربة معلم" من تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وبطولة محمد رجب، ومى سليم، ومحمد نجاتى، ورياض الخولى، ورانيا فريد شوقى، وهاجر أحمد، ومحمد عز، ومحسن منصور، وسلوى عثمان، وأنعام سالوسة، وياسمين البشبيشى، ودعاء حكم، دعاء رجب، ومحمد الصاوى، وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه فى إطار شعبى. اضغط
وتفاعل عدد كبير من متابعيها، وظهرت مى سليم بمكياج خفيف وترتدي كاب على رأسها.
وتشارك مى سليم مسلسل "ضربة معلم" من تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وبطولة محمد رجب، ومى سليم، ومحمد نجاتى، ورياض الخولى، ورانيا فريد شوقى، وهاجر أحمد، ومحمد عز، ومحسن منصور، وسلوى عثمان، وأنعام سالوسة، وياسمين البشبيشى، ودعاء حكم، دعاء رجب، ومحمد الصاوى، وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه فى إطار شعبى. اضغط