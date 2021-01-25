تجديد حبس المتهمين بترويج الاستروكس في السلام

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح السلام، اليوم، حبس المتهمين بحيازة كمية من مخدر «الاستروكس» قبل ترويجها بالسلام 15 يوما على ذمة التحقيقات.وكانت قد أمرت النيابة بإرسال عينة من المخدر المضبوط للمعمل الكيماوي لفحصها.وكشفت التحقيقات عن أن المتهمين "حماده.ح"، "مازن.م"، عاطلين، عثر بحوزتهما على كمية من مخدر الاستروكس وزنت 600 جرام، وأقرا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد ترويجها والكسب غير المشروع منها.كانت بداية الواقعة عندما تمكن ضباط قسم شرطة السلام من ضبط عاطلين وبحوزتهما كمية من مخدر الاستروكس وزنت 600 جرام، وأقرا بترويج المواد المخدرة، وتم اقتيادهما لقسم الشرطة، وحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.