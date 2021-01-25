ارتفاع إصابات كورونا في أرمينيا لـ166 ألفًا و94

سجلت وزارة الصحة الأرمينية، اليوم الإثنين، 58 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع الإجمالي إلى 166 ألفا و94 حالة.ونقلت صحيفة «بان أرمينيان» الأرمينية، على موقعها الإلكتروني، عن الوزارة أنه تعافى أيضا 224 شخصا، ليصل إجمالي المتعافين إلى 154 ألفا و932 حالة.وذكرت الوزارة أن الحصيلة الإجمالية لضحايا الفيروس قد بلغت 3047 شخصا، بعد تسجيل 8 وفيات جديدة أمس، بينما بلغ عدد الحالات الحاملة للفيروس وتوفيت لأسباب أخرى 753 حالة.