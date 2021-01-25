320 وفاة بفيروس كورونا في كفر الشيخ منذ بداية الجائحة في مارس 2020

أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، أن إجمالي حالات الاشتباه بفيروس كورونا بالمحافظة منذ بداية الجائحة في مارس من العام الماضي 2020 وحتي اليوم وصلت لـ 22950 حالة.فيما بلغ إجمالي الحالات المؤكد إصابتها 4745 حالة، وبلغ إجمالي حالات الوفاة من أبناء المحافظة والتي توفت نتيجة الكورونا 320 حالة.وناشدت مديرية صحة كفر الشيخ المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية من «كُوفيد-19»، والعمل على تقليل الازدحام وغسل الأيدي باستمرار، وعدم لمس الأنف أو العين أو الفم قبل غسل اليدين جيدًا، والتزام المنازل قدر الإمكان لتجنب الإصابة بالفيروس.وكثّفت محافظة كفر الشيخ من حملات التعقيم والتطهير في مختلف المؤسسات الحكومية، خاصة الخدمية منها كإجراء احترازي لمواجهة الوباء القاتل.