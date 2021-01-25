إحالة ربة منزل وشاب إلى المحاكمة بتهمة الزنا بمنشأة ناصر

أمرت نيابة منشأة ناصر الجزئية، اليوم الاثنين، إحالة ربة منزل وشاب، إلى محكمة الجنح لاتهامهما بممارسة الزنا داخل عش الزوجية في منطقة منشأة ناصر.وكشفت تحقيقات النيابة عن تلقي قسم شرطة منشأة ناصر بلاغًا من زوج يتهم فيه زوجته بممارسة الزنا مع شاب داخل غرفة نومه مستغلة غيابه.وقال الزوج إنه يوم الواقعة عاد في غير موعده من العمل فوجد زوجته في أحضان رجل غريب فاعتدى عليهما بالضرب وضبطهما وسلمهما للشرطة، قائلًا أنه متزوج منذ أقل من سنة وتجرأت على خيانته.وأقرت الزوجة بمعرفتها بالمتهم منذ فترة، وأنها لا ترغب في زوجها بسبب سوء معاملته، وأن المتهم أغواها بكلامه المعسول ومعرفته بالمشكلات التي تحدث بينها وبين زوجها، حتى تورطت معه في علاقة غير شرعية، حيث كان يتردد عليها في غياب زوجها.وحرر المحضر اللازم بالواقعة وتم ضبط المتهمين، وإحالتهم النيابة التي باشرت التحقيق.