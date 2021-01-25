84 مليون و660 ألف جنيه لتطوير خدمات المياه والصرف بـ«ملوى»

- أعمال الإحلال والتجديد ومد وتدعيم الشبكات

- معدات سحب مياه الأمطار وتطهير الشبكات

- شهادة التنمية الفنية المستدامة

- القطاع التجارى وعدادات مسبقة

قال المهندس ياسر أحمد الشهاوى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا، إنه تم تطوير خدمات مياه الشرب والصرف الصحى بمركز ملوى بتكلفة تقدر بحوالى 84 مليونا و660 ألف جنيه وذلك فى عام 2020.وأوضح في بيان للقابضة، أن ذلك يأتى فى إطار تكليفات كلا من اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا والمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة برفع مستوى الخدمات المقدمة للجمهور فى مجال مياه الشرب والصرف الصحى.وأضاف الشهاوى أنه تم تنفيذ شبكات لمياه الشرب والصرف الصحي بتكلفة 16 مليونا و810 آلاف جنيها؛ كما إجراء صيانات بمحطات المياه والصرف الصحي بتكلفة 4 ملايين و892 ألف جنيها.وأوضح أنه تم الانتهاء من إحلال وتجديد 6 طلمبات غواطس لمحطات مياه (البرشا – ام قمص – تندة – اتقا – قلبا – الروضة) بتكلفة إجمالية 4 ملايين و500 ألف جنيه.وأشار إلى التغلب على مشكلات ضعف المياه في قرية الريرمون والبياضية من خلال تنفيذ خط قطر 8 بوصات يغذى قرى الريرمون والبياضية ودير الملاك وعزبة الحور، وربطه بمحطة مياه شرق المدينة المرشحة ليكون بديلا للمياه الجوفية بتكلفة إجمالية مليون وستمائة الف جنيها.وقال إنه تم تنفيذ خط 6 بوصات مغذي لعزبة رستم وعزبة عبد الواحد والعزب المجاورة بطول 2 كيلو متر بتكلفة إجمالية مليون وثلاثمائة ألف جنيها، وإحلال وتجديد بخط المياه قطر 8 بوصات بداية من دير ابوفانا لعرب ابوقلتة، بطول 3.5 كيلو متر بتكلفة إجمالية ثلاثة مليون وخمسمائة ألف جنيه، وتدعيم 2.5 كيلو متر مواسير بقرية أبو قلتة بقطر 12 بوصة، وإحلال 700 متر مواسير بتكلفة إجمالية ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف جنيه، للتغلب على انقطاع المياه لفترات طويلة.وأضاف أنه تم تدعيم 11 شارع بقرية المحرص بطول 1400 متر بقطر 4 بوصات بتكلفة إجمالية مليون وخمسمائة ألف جنيه، وإحلال وتجديد 2 كيلو متر مواسير وتدعيم 2 كيلو متر أخرى بقرية منشأة المغالقة بتكلفة إجمالية ثلاثة مليون وخمسمائة ألف جنيه.وذكر أنه تم تنفيذ خط بقطر 6 بوصة بطول 2 كيلو متر بقرية منشأة المغالقة بتكلفة إجمالية مليون وستمائة الف جنيه.وأوضح أنه تم تطهير بيارات محطات رفع (رقم 3 )ومحطة رفع (رقم 4) ومحطة رفع (رقم 5) ومحطة صرف المعصرة ومحطة رفع (سنجرج) بتكلفة إجمالية 50000 جنيه.وتابع رئيس شركة المنيا أنه جارى تأهيل محطة العرين المرشحة للحصول على شهادة TSM، حيث تم الانتهاء من أعمال الصيانة الكهربية والميكانيكية وتفعيل برنامج الصيانة (MASTER وتدريب العاملين بالمحطة للحصول على شهادة الدفاع المدني والإسعافات الأولية بتكلفة إجمالية 15 ألف جنيه.وفيما يخص الشئون التجارية، أوضح أنه تم تغيير عدادات مسبقة الدفع بتكلفة إجمالية 2.9 مليون جنيها، بالإضافة إلى تنفيذ 1243 توصيلة مياه بقيمة 4.6 مليون جنيها، بخلاف توصيلات الصرف الصحى.