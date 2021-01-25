رئيس ديوان ميركل: سلالة كورونا الجديدة ستصبح مهيمنة في ألمانيا

قال هيلجه براون، رئيس ديوان المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إن المتغير الجديد من فيروس كورونا المكتشف في بريطانيا، سيصبح السلالة المهيمنة للفيروس في ألمانيا.وقال رئيس ديوان المستشارة الألمانية في تصريحات لشبكة "إيه آر دي" الألمانية الإعلامية، "إن المتغير الجديد سيخلق مشاكل في ألمانيا، ما يجعل من المهم للغاية خفض معدل الإصابة بشكل كبير".وأضاف "براون": "نحن نتعامل بالفعل مع المتغير في عدة مستشفيات وهذا يعني أنه وصل إلى بلدنا، وفي مرحلة ما كما هو الحال في بلدان أخرى سوف يهيمن ويسبب مشاكل، أنا متأكد من ذلك نريد أن نبقي هذا المتغير خارج البلاد لأطول فترة ممكنة ونحتويه حيثما يوجد بالفعل".وظهر متغير الفيروس بشكل رئيسي حتى الآن في بريطانيا ووفقا للخبراء، فإن هذا المتغير أكثر عدوى. ومع ذلك، لم يحسم الخبراء حتى الآن ما إذا كان المتغير أكثر فتكا، ويشهد معدل الإصابة في ألمانيا حاليا تراجعا تدريجيا في ظل تدابير الإغلاق المشددة.